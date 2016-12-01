صادم... انتحار قاصر بطنجة بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل ﻿

حالة انتحار أخرى وقعت بمدينة طنجة، حيث أقدمت فتاة قاصر على وضح حد لحياتها، وذلك بواسطة مبيد للقوارض، لكن الألطاف الالهية جات في جنبها، ولم تفارق الحياة بعد حيث مازالت ترقد بإحدى المستشفيات بمدينة

شوف تيفي

حالة انتحار أخرى وقعت بمدينة طنجة، حيث أقدمت فتاة قاصر على وضح حد لحياتها، وذلك بواسطة مبيد للقوارض، لكن الألطاف الالهية جات في جنبها، ولم تفارق الحياة بعد حيث مازالت ترقد بإحدى المستشفيات بمدينة البوغاز.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فإن الضحية من مواليد 1999، وتقطن بقاطعة بني مكادة بمدينة البوغاز، حيث رجحت بعض المصادر أن القاصر قهرتها الضغوط النفسية والاجتماعية المحيطة بها.

وعلى ضوء هذا الحدث الصادم فتحت الشرطة القضائية تحقيقا موسعا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه القضية التي اهتز لها حي بني ورياغل ببني مكادة بطنجة.



