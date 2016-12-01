عاجل و خطير.. مختلة عقليا عارية تهاجم مستحمات بحمام شعبي للنساء بالبيضاء ..تفاصيل مثيرة وصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حمام الأندلس بحي بوركون بالبيضاء، شهد قبل قليل، أحداثا خطيرة، بطلتها مختلة عقليا، أقدمت على دخول الحمام ومهاجمة النساء المستحمات.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن حمام الأندلس بحي بوركون بالبيضاء، شهد قبل قليل، أحداثا خطيرة، بطلتها مختلة عقليا، أقدمت على دخول الحمام ومهاجمة النساء المستحمات.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المختلة العقلية، دخلت للحمام المذكور بالقوة، وقامت بإزالة ملابسها قبل أن تقوم بمهاجمة المستحمات بالماء الساخن وبالضرب، لترتفع أصوات الاستغاثة.



وأضاف المصدر ذاته بأن المستحمات، تجمعن في إحدى الغرف، قبل أن يتم طلب المساعدة من 6 شبان من الحي، والذين دخلوا للحمام، وأخرجوا المختلة العقلية التي كانت في حالة هيجان، ثم قاموا بإبعادها عن المكان.