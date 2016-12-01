ممثل المغرب الوحيد بمسابقة ''منشد الشارقة'' إلى النهائيات وقد يعود باللقب إلى المملكة ﻿

تأهل المغربي علي مديدي إلى المرحلة النهائية من مسابقة « منشد الشارقة » التي تنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة في دورتها التاسعة.

شوف تيفي

تأهل المغربي علي مديدي إلى المرحلة النهائية من مسابقة « منشد الشارقة » التي تنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة في دورتها التاسعة.

علي الذي سبق وخص شوف تيفي بمقابلة وفيديو حصري من دولة الإمارات الشقيقة أكد أنه سيشرف المغاربة بتمثيلهم بأفضل ما عنده " ودعا المغاربة بإكمال دعمهم إلى آخر رمق لكي يفوز باللقب على بعد سويعات من السهرة النهائية التي ستحدد الفائز .

المسابقة العربية الكبيرة في المدح النبوي انطلقت منذ أسابيع ، ويتنافس على لقبها المغربي علي تحت مسمى " منشد الشارقة" بعد خروج أكثر من مشارك في حلقة السبت الماضي ، التي تبث على قناة الشارقة مباشرة ، وبقي علي يتبارى مع خمسة متسابقين آخرين من دول شقيقة هي مصر واليمن والجزائر والأردن وسوريا.

يذكر أن مسابقة منشد الشارقة تعد أكبر مسابقة عربية للفن الهادف، ومن بين 12 متسابقا من مختلف الوطن العربي استطاع « علي » أن يتميز عن باقي المتنافسين بأسلوبه وتجربته واحترافيته