نجمة ''ذو فويس'' تطير في سماء الفن وتطرح سينغل ''كطير'' ﻿

من المنتظر أن تطرح مساء السبت الفنانة أميمة أمسعدي سينغل جديد، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية بعنوان ''كطير''، من كلمات توفيق أبو زهير وألحان وتوزيع مراد الكزناي.

شوف تيفي

من المنتظر أن تطرح مساء السبت الفنانة أميمة أمسعدي سينغل جديد، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية بعنوان "كطير"، من كلمات توفيق أبو زهير وألحان وتوزيع مراد الكزناي.

وقالت نجمة البرنامج العالمي الضخم "ذو فويس" أميمة لـ"شوف تيفي" أن السينغل يمثل بالنسبة لها نقلة نوعية، بعد مجموعة من الأغاني التي أصدرتها ولقيت استحسان الجمهور المغربي، فضلا عن الشحنة الإيجابية التي أخذتها من مشاركتها من البرنامج المذكور، مضيفة أنها تأمل أن يحقق السينغل الجديد "كطير" النتائج المرجوة، وانتشاره على نطاق واسع، بحكم أن الأغنية ريتميك وشبابية 100% مما قد يرسم لها خريطة طريق لإصدار أغاني قادمة خلال سنة 2017، والتي تتنوع بين الأغاني الشبابية والأصيلة وفن الراي.