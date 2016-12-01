شفار دار فيها مطور وبغا ينصب على البوليس في حي مولاي رشيد بالبيضاء وها شنو وقع ليه ﻿

في جديد الجريمة الخطيرة التي شهدها حي مولاي رشيد بالبيضاء، عقب اعتراض سارقين على دراجة نارية لفتاة من أجل سرقة حقيبتها اليدوية

"شوف تيفي"



في جديد الجريمة الخطيرة التي شهدها حي مولاي رشيد بالبيضاء، عقب اعتراض سارقين على دراجة نارية لفتاة من أجل سرقة حقيبتها اليدوية، علمت "شوف تيفي" بأن أحد السارقين الفارين حل بدائرة أمنية بالحي المذكور، ليلة اليوم الخميس، وأخبر المصالح الأمنية بأن دراجته النارية سرقت منه في محاولة منه تمويهها وإبعاد التهمة عليه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، شكت في علاقة المبلغ بواقعة أمس لتستدعي الضحية التي تعرفت علية وأكدت بأنه الشخص الذي اعترض سبيلها بواسطة دراجة نارية من نوع "سوينك"، ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.



تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة بالزي المدني على مستوى شارع ''إدريس الحارثي'' ليلة أمس الأربعاء، تمكنوا من إنقاذ شابة في مقتبل العمر من يد لصين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية، قبل أن يفر اللصين إلى وجهة غير معلومة.