مثير.. أشهر ممثلين هنديين يواجهان انتقادا لاذعا بسبب مولودهم الجديد، والسبب اسمه ﻿

مازالت العقد الطائفية والإسمية واللغوية متجدرة في المجتمع الهندي بطريقة غريبة، حيث وضعت الممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور مولودها الجديد هذا الأسبوع، والذي تلقت من خلاله وزوجها النجم سيف علي

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مازالت العقد الطائفية والإسمية واللغوية متجدرة في المجتمع الهندي بطريقة غريبة، حيث وضعت الممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور مولودها الجديد هذا الأسبوع، والذي تلقت من خلاله وزوجها النجم سيف علي خان مجموعة من التهاني والتبريكات.

لكن المشكل الآن تحول من التهاني والتبريكات إلى الانتقاد اللاذع والدعوة لمقاطعة أفلامهم بسبب إطلاق اسم يهابه الهنود على المولود الجديد، والذي قيل أنه لشخص كان أكثر شراسة وإبادة من الألماني "هيتلر"، حيث لم يستحسن بعض زملاءهم وجمهورهم ووسائل الإعلام الهندية إطلاق اسم "تيمور" على مولودهم الجديد، فمن هو تيمور؟.

وحسب صحيفة "هافينغتون بوسط" الأمريكية، فإن اسم"تيمور" هو اسم يعرفه الكثير من الهنود، فقد قرؤوه في كتب التاريخ المدرسية، فقد كان تيمور الأعرج من قادة المغول الوحشيين، الذين غزوا أجزاء كثيرة من بلاد فارس وآسيا الوسطى، وكان يطلق على نفسه لقب "سيف الإسلام" ويستخدم الرموز الدينية في غزواته.

وحسب ذات المصدر، فإن تيمور ذبح مئات الآلاف من الهنود في طريقه للاستيلاء على دلهي في القرن الرابع عشر، وأصبح اسمه في التاريخ الهندي مرادفا للمذابح.

للإشارة فإن النجمين سيف علي خان وزوجته النجمة الأولى في الهند كارينا كابور مسلمين، وقد يكون هذا سببا آخرا في انتقادهم وتحويل فرحتهم من نعمة إلى نقمة.