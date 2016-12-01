مثير.. شوفو شنو لقاو في كوري ديال الماشية بأولاد تايمة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، أمس الأربعاء، من تفكيك مصنع لتقطير وصنع مسكر ''ماء الحياة''، وإيقاف شقيقين يشتغلان فيه.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، أمس الأربعاء، من تفكيك مصنع لتقطير وصنع مسكر "ماء الحياة"، وإيقاف شقيقين يشتغلان فيه.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي"من مصدرها فقد جاء تفكيك هذا المصنع المتواجد داخل إسطبل لتربية المواشي بحي "بوخريص"، بعد تحريات ميدانية معمقة باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع مجموعة من مستهلكي هذه المادة، والتي قادت إلى تحديد مكان تزودهم منها، حيث جرت مداهمة الإسطبل، ليتم إيقاف شقيقين يبلغان من العمر 39 و50 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، كما تم حجز كميات مهمة من مستحضرات مسكر ماء الحياة وكذا المعدات التي تستعمل في تحضيره.

وأضاف المصدر ذاته بأنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.