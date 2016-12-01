عاجل:وزارة الداخلية تنفي خبر وفاة مواطن جراء موجة البرد بميدلت ﻿

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس, خبرا نشرته جريدة يومية وطنية على صدر صفحتها الأولى اليوم الخميس،يؤكد وفاة طفل مغربي جراء موجة البرد بميدلت.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس, خبرا نشرته جريدة يومية وطنية على صدر صفحتها الأولى اليوم الخميس،يؤكد وفاة طفل مغربي جراء موجة البرد بميدلت.

وأضاف البلاغ أن اليومية نشرت مقالا تحت عنوان "تحذيرات من مأساة إنسانية بعد محاصرة الثلوج لعشرات القرى والمداشر"، تضمن صورة لرجل يحمل جثة طفل قدمت بشكل مغلوط على أنها لأحد سكان منطقة إملشيل بإقليم ميدلت وهو خبر عار من الصحة،حسب بلاغ وزارة الداخلية.

وأردف البلاغ أن وزارة الداخلية لم تسجيل أية وفاة لطفل بمنطقة إملشيل جراء موجة البرد، فإنها تؤكد أن الصورة المتداولة لا تمت بصلة للمغرب وأنه قد جرى تداولها سنة 2015 من طرف وسائل إعلام عربية حيث وثقت آنذاك لمعاناة مواطنين بسوريا جراء سوء الأحوال الجوية.