مع قرب الجمع العام التأسيسي ديالهم.. المحكمة ضربات شبكة للمثليين وها بشحال ﻿

في عز الدعوة والإعلان عن التحضير لاجتماع عام تأسيسي لجمعية خاصة بالمثليين، ضربت المحكمة الجنحية بالدار البيضاء ثمانية أشخاص شواذ بخمسة أشهر سجنا نافذا مع الصائر.

شوف تيفي

في عز الدعوة والإعلان عن التحضير لاجتماع عام تأسيسي لجمعية خاصة بالمثليين، ضربت المحكمة الجنحية بالدار البيضاء ثمانية أشخاص شواذ بخمسة أشهر سجنا نافذا مع الصائر.

وكشفت مصادر مطلعة أن هؤلاء المحكومين توبعوا من أجل "الشذوذ الجنسي"، إذ تم اعتقالهم متلبسين بممارسة الشذوذ في إحدى الإقامات، تحت تأطير شبكة منظمة، وأضافت أيضا أن يوم أمس الأربعاء كان استثنائيا في مناقشة مجموعة من القضايا المثيرة في مختلف محاكم الدار البيضاء.