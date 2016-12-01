مثير..المعركة الدامية التي انتهت بقطع يد شخص بالمدينة القديمة سببها فتاة..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

في جديد المعركة الدامية بين شخصين بالمدينة القديمة أمس الأربعاء والتي انتهت بقطع يد أحدهما، علمت ''شوف تيفي'' بأن السبب الرئيسي في اندلاع هذه المعركة الخطيرة كان بسبب فتاة.

"شوف تيفي"

في جديد المعركة الدامية بين شخصين بالمدينة القديمة أمس الأربعاء والتي انتهت بقطع يد أحدهما، علمت "شوف تيفي" بأن السبب الرئيسي في اندلاع هذه المعركة الخطيرة كان بسبب فتاة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعتدي رفقة خاله، قاما بمحاصرة الضحية بمنطقة سيدي فاتح، حيث قام المعتدي بقطع يد "الضحية بواسطة سلاح أبيض، في حين قام الخال بتوجيه العديد من الطعنات له على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعتدين وفور ارتكابهما للجريمة، فرا إلى وجهة غير معلومة، حيث ما تزال الأبحاث جارية عليهما من طرف المصالح الأمنية لاعتقالهما، بينما ما يزال الضحية بمستشفى ابن رشد حيث سيجري عمليات جراحية أخرى عقب إجرائه عملية أولى ليلة أمس الأربعاء.

وأكد المصدر ذاته بأن المعتدي الذي قام بقطع يد الضحية، هو من ذوي السوابق العدلية وقد غادر السجن أخيرا بعد 10 سنوات قضاها خلف القضبان الحديدية.