عاجل..نايضة بين البوليس والمشرملين في الهراويين بمولاي رشيد.. وها شحال من واحد شدو عندهوم السيوفة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن دواوير منطقة الهراويين التابعة لمقاطعة مولاي رشيد، تعرف في هذه اللحظات حملة أمنية مهمة لإيقاف المبحوث عنهم والمتورطين في مجموعة من القضايا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن دواوير منطقة الهراويين التابعة لمقاطعة مولاي رشيد، تعرف في هذه اللحظات حملة أمنية مهمة لإيقاف المبحوث عنهم والمتورطين في مجموعة من القضايا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الحملة الأمنية التي تعرف مشاركة العشرات من رجال الأمن، مكنت إلى حدود اللحظة من اعتقال ثلاثة مشرملين، أسفر البحث الأولي معهما عن حجز 3 سيوف.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأمن وإلى حدود اللحظة، أوقف حوالي 50 مشتبها فيه، موضحا بأن الحملة الأمنية ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مستمرة.