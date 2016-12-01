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برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 21:05 برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر.

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 بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لكافة أهل الفقيد العزيز، وذويه وأقاربه، عن أحر التعازي وصادق مواساته في "وفاة أحد رجال الدولة الأوفياء، الذين نذروا حياتهم لخدمة وطنهم، حيث كان رحمه الله مثالا للوفاء الراسخ للعرش العلوي المجيد، وللتشبث المكين بثوابت الأمة ومقدساتها، وللغيرة الوطنية الصادقة، وللتفاني في الدفاع عن المصالح العليا لوطنه المغرب".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نستحضر بكل تقدير مناقب الفقيد الكبير، ونهوضه على أكمل وجه بكل ما أنيط به من مسؤوليات سامية، على مدى عقود من الزمن، وخاصة الديبلوماسية منها، بكفاءة واقتدار وحنكة ونكران ذات، لنضرع إلى الباري جل وعلا أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده، ويمطر عليه شآبيب رحمته، ويجزيه الجزاء الأوفى عما أسداه لملكه ولوطنه من جليل الخدمات".

 

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