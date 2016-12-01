هذا ما وقع لأخطر لص سيارات بمدينة أكادير والضواحي ﻿

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لعاصمة سوس، اليوم الخميس، شابا يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل

"شوف تيفي"

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لعاصمة سوس، اليوم الخميس، شابا يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات مع حالة العود.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كانت مصالح الأمن قد باشرت تحريات مكثفة إثر توصلها بشكايات من مواطنين يصرحون بتعرض محتويات سياراتهم للسرقة، حيث قادت تلك التحريات إلى الوصول إلى هوية الجاني، والذي جرى إيقافه على مستوى مدينة أيت ملول، حيث أفضى البحث الذي أخضع له عن إقراره بارتكاب عدة سرقات من داخل السيارات بمختلف أحياء مدينة أكادير ونواحيها، تستهدف أساسا الهواتف النقالة والمبالغ المالية، والتي جرى حجز عدد منها لم يتخلص منها المشتبه فيه بعدُ.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث، بين بأن المعني بالأمر مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، من أجل نفس الجرم.