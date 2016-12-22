صادم وبالصور.. غطاس مغربي غرق في المغرب ولفظته أمواج البحر بالجزائر ﻿

ألقت أمواج البحر بشاطئ بوسكري بمستغانم الجزائرية، اليوم الخميس، جثة قيل بأنها تعود للغطاس المغربي المدعو ''محمد أمين''،والذي غرق قبل 40 يوم بشاطئ كابو نيكرو ضواحي مدينة تطوان.

"شوف تيفي"



ألقت أمواج البحر بشاطئ بوسكري بمستغانم الجزائرية، اليوم الخميس، جثة قيل بأنها تعود للغطاس المغربي المدعو "محمد أمين"،والذي غرق قبل 40 يوم بشاطئ كابو نيكرو ضواحي مدينة تطوان.



وكشف نشطاء تطوانيون بأن الجثة تعود للشاب المذكور، مؤكدين بأن لباس الغطس الذي كان يرتديه خلال غرقه قبل 40 يوما مطابق للباس الذي كان على الجثة التي لفظتها أمواج شاطئ بوسكري بالجزائر.

وطالب النشطاء المغاربة السلطات الجزائرية بالتعاون مع نظيرتها المغربية لتسهيل عودة جثته إلى عائلته المكلومة.