الشوهة..نجمة مصرية وصلت للبيضاء باش تحضر افتتاح مهرجان ولكن الضو تقطع+صور ﻿

في مشهد غريب أثار جميع الحاضرين، تم إلغاء افتتاح المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي للدارالبيضاء والمحمدية بساحة مارشال، بسبب انقطاع الكهرباء عن المنصة الرئيسية ''الخشبة'' التي كانت

"شوف تيفي"

في مشهد غريب أثار جميع الحاضرين، تم إلغاء افتتاح المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي للدارالبيضاء والمحمدية بساحة مارشال، بسبب انقطاع الكهرباء عن المنصة الرئيسية "الخشبة" التي كانت ستستقبل العديد من النجوم لتكريمهم من بينهم النجمة المصرية "لبلبة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن انقطاع الكهرباء عن المنصة،كان بسبب عدم قيام المسؤولين عن المهرجان بإكمال مبلغ للتأمين، موضحا بأن عدد كبير من الحضور غادروا وعبروا عن غضبهم الشديد عقب تأجيل الافتتاح.

وأضاف المصدر ذاته بأن النجمة المصرية "لبلبةّ" رفضت إجراء لقاءات حوارية مع عدد من المنابر العربية والمغربية وقد بدا عليها آثار الغضب واضحا ...