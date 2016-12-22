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صادم وبالصورة..انتحار سيدة حامل في شهورها الأخيرة بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 20:06 صادم وبالصورة..انتحار سيدة حامل في شهورها الأخيرة بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | دولي
صادم وبالصورة..انتحار سيدة حامل في شهورها الأخيرة بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل
في مشهد مؤلم وصادم يهز النفوس ويدمي القلوب، أقدمت سيدة حامل في شهورها الأخيرة بإسبانيا، أخيرا على الانتحار بطريقة مروعة، من خلال رمي نفسها من أعلى عمارة سكنية.

"شوف تيفي"

في مشهد مؤلم وصادم يهز النفوس ويدمي القلوب، أقدمت سيدة حامل في شهورها الأخيرة بإسبانيا، أخيرا على الانتحار بطريقة مروعة، من خلال رمي نفسها من أعلى عمارة سكنية.

وتقطن هذه المنتحرة التي فارقت الحياة على الفور بالرغم من تدخل الإسعاف، على مستوى مدينة ألميريا الإسبانية، والتي ما تزال أسباب إقدامها على هذه الخطوة المؤلمة إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

تجدر الإشارة إلى أن انتحار هذه الإسبانية الحامل، هز إسبانيا، وأثار صدمة الإسبان، الذين عبروا عن حزنهم الشديد بعد علمهم بالواقعة.

و ببدورنا نتحفظ عن نشر الفيديو لكونه يحتوي على مشاهد صادمة

انتحار

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المغرب شوف تيفي سيدة حامل بالميريا إسبانيا

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