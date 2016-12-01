نقل مدير مكتب حزب العهد في حالة إعتقال من الرباط نحو مدينة طنجة ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" عن نقل مدير مكتب حزب العهد نحو مدينة طنجة، بعد إعتقاله أمس في أحد الفنادق من طرف فرقة أمنية تابعة لولاية أمن الرباط.
وحسب ذات المصادر، فقد أوقفت العناصر الأمنية مدير مكتب حزب العهد المنتمي للمجموعة الجديدة بقيادة مرزوق حيدار التي أطاحت بالمكتب المسير السابق برئاسة نجيب الوزاني الذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة بعد المؤتمر الإستثنائي.
وجاء توقيف المسؤول الحزبي، تنفيذا لمذكرة بحث وضعتها المصالح الأمنية لبني مكادة بطنجة بعد شكاية ضده بالنصب والتزوير وانتحال الصفة.
هذا وتم وضع المشتبه به تحث الحراسة النظرية، لعرضه على أنظار النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها في الموضوع.
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