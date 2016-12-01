عاجل : لهذا السبب اعتقل رجال الخيام قيادي بشبيبة العدالة والتنمية ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' عن وضع الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة إبن جرير رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مركز الأبحات القضائية المعروفة بمدينة سلا ''بالبسيج'' للتحقيق معه على خلفية

شوف تيفي

كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" عن وضع الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة إبن جرير رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مركز الأبحات القضائية المعروفة بمدينة سلا "بالبسيج" للتحقيق معه على خلفية إشادته بمقتل السفير الروسي بتركيا.

وحسب ذات المصادر، فالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، "كان أدمين في صفحة فرسان الإصلاح" على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

وقالت ذات المصادر، أن الكاتب المحلي للشبيبة توصل بإستدعاء للحضور إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا يوم أمس الأربعاء، حيث حل اليوم الخميس ليتم الاحتفاظ به لتعميق البحث حول المنسوب إليه.

وحسب ذات المصدر فقد توصلت زوجة القيادي بحزب العدالة والتنمية بابن جرير بالخبر من طرف مسؤول "بالبسيج"، حيث أكد لها أن زوجها رهن تدابير الحراسة النظرية طالبا منها نوعية الأدوية التي يستعملها الموقوف لدى فرقة الخيام بمدينة سلا تضيف ذات المصادر.

هذا، وأصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بلاغا مشتركا، تدين فيه بعض المغاربة الذين استغلوا اغتيال السفير الروسي بتركيا، وقاموا من خلال تدوينات فايسبوكية بالتمجيد والإشادة لهذا الفعل الإرهابي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب البلاغ المشترك، فإن الإشادة بالأفعال الإرهابية يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 218-2 من القانون الجنائي.