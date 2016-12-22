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المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 19:40 المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه | مجتمع
المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه
هاجم جمهورالفنان المغربي ''دوزي''، الشاب الطنجاوي المعروف بمثليته الجنسية ''رشاد'' و المعروف ''بادم الحلو'' بعدما نشر صورة لدوزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' و التي ظهر فيها الدوزي

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري

هاجم جمهورالفنان المغربي "دوزي"، الشاب الطنجاوي المعروف بمثليته الجنسية "رشاد" و المعروف "بادم الحلو" بعدما نشر صورة لدوزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" و التي ظهر فيها الدوزي بسروال "جينس" ضيق .

و علق آدم الذي اكتسب شهرة واسعة عبر الفايسبوك، "علاش دوزي كيحاول يقلدني!!! اووف..",الشيء الذي أثار غضب و استياء الفايسبوكيين وجعلهم يردون على سؤاله بشكل شديد اللهجة.

وكان الدوزي قد تقاسم مع متابعيه ومحبيه مؤخرا صورا له من بلاطو سهرات برنامج "تغريدة" والذي يبت على القناة الاولى.

المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي

المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أدومه .ادم الحلو. علاء الصنوبري. شوف تيفي .طنجة .المغرب

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