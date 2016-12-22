المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه ﻿

هاجم جمهورالفنان المغربي ''دوزي''، الشاب الطنجاوي المعروف بمثليته الجنسية ''رشاد'' و المعروف ''بادم الحلو'' بعدما نشر صورة لدوزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' و التي ظهر فيها الدوزي

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



هاجم جمهورالفنان المغربي "دوزي"، الشاب الطنجاوي المعروف بمثليته الجنسية "رشاد" و المعروف "بادم الحلو" بعدما نشر صورة لدوزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" و التي ظهر فيها الدوزي بسروال "جينس" ضيق .

و علق آدم الذي اكتسب شهرة واسعة عبر الفايسبوك، "علاش دوزي كيحاول يقلدني!!! اووف..",الشيء الذي أثار غضب و استياء الفايسبوكيين وجعلهم يردون على سؤاله بشكل شديد اللهجة.

وكان الدوزي قد تقاسم مع متابعيه ومحبيه مؤخرا صورا له من بلاطو سهرات برنامج "تغريدة" والذي يبت على القناة الاولى.