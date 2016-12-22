المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه ﻿

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري
هاجم جمهورالفنان المغربي "دوزي"، الشاب الطنجاوي المعروف بمثليته الجنسية "رشاد" و المعروف "بادم الحلو" بعدما نشر صورة لدوزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" و التي ظهر فيها الدوزي بسروال "جينس" ضيق .
و علق آدم الذي اكتسب شهرة واسعة عبر الفايسبوك، "علاش دوزي كيحاول يقلدني!!! اووف..",الشيء الذي أثار غضب و استياء الفايسبوكيين وجعلهم يردون على سؤاله بشكل شديد اللهجة.
وكان الدوزي قد تقاسم مع متابعيه ومحبيه مؤخرا صورا له من بلاطو سهرات برنامج "تغريدة" والذي يبت على القناة الاولى.
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