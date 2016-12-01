عاجل : إعتقال قيادي بشبيبة العدالة والتنمية بعد إشادته بمقتل السفير الروسي ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' عن وضع الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة إبن جرير رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مركز الأبحات القضائية المعروفة ''بالبسيج'' للتحقيق معه على خلفية إشادته بمقتل

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" عن وضع الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة إبن جرير رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مركز الأبحات القضائية المعروفة "بالبسيج" للتحقيق معه على خلفية إشادته بمقتل السفير الروسي بتركيا.

وقالت ذات المصادر، أن الكاتب المحلي للشبيبة توصل بإستدعاء للحضور إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا يوم أمس الأربعاء، حيث حل اليوم الخميس ليتم الإحتفاظ به لتعميق البحث حول المنسوب إليه.

وحسب ذات المصدر فقد توصلت زوجة القيادي بحزب العدالة والتنمية بابن جرير بالخبر من طرف مسؤول "بالبسيج"، حيث أكد لها أن زوجها رهن تدابير الحراسة النظرية طالبا منها نوعية الأدوية التي يستعملها الموقوف لدى فرقة الخيام بمدينة سلا تضيف ذات المصادر.

وربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا بمسؤول عن شبيبة الحزب بالأمانة العامة للمصباح، فأكد أنه لحد الآن لا يتوفر على أية معطيات عن السبب الحقيقي وراء إعتقال زميله في الحزب، هل بسبب الإشادة بقتل السفير الروسي، أو شئ آخر.