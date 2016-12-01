عاجل وانفراد.. محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة: هذا ما سيقع للمجرد في حال حصوله على السراح المؤقت ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد،علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق ،بأن محامي الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، قال إن المجرد وحتى إن حصل على السراح المؤقت فإن تهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي لن

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد،علمت "شوف تيفي" من مصدرها الموثوق ،بأن محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، قال إن المجرد وحتى إن حصل على السراح المؤقت فإن تهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي لن تسقط عليه، وسيتابع بها حتى تعلن المحكمة قرارها.

وأضاف المصدر ذاته بأن محامي "لورا بريول" قال "À chaque saisons sa propre tenue vestimentaire "، أي "لكل طقس ملابسه"، موضحا بأن المجرد وفي حال حصوله على السراح المؤقت فإن لقضية ستأخذ منحى آخر، حيث سيعتمد على طرق جديدة في ألدفاع عن موكلته.

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم الراشيدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد،كشف لـ "شوف تيفي" بأن 30 من دجنبر الجاري سيشهد استئناف الجلسات الخاصة بمحاولة إقناع المحكمة بحصول "المعلم" على السراح المؤقت.