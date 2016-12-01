عاجل..هذا هو جديد لصي فاس عقب انتشار فيديو يُوثق سرقة وتهديد فتاة بواسطة سيف+فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي''، اليوم الخميس، ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن تداولت مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يوّثق لمحاولة سرقة أقدم عليها شخصان كانا على متن دراجة نارية

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"، اليوم الخميس، ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن تداولت مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يوّثق لمحاولة سرقة أقدم عليها شخصان كانا على متن دراجة نارية بمدينة فاس، واستهدفت إحدى الضحايا من النساء.



وأوضح البيان بأنه وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع التدوينات والتعليقات الواردة في هذا الشأن، فإن ولاية أمن فاس، تؤكد بأنها فتحت بحثا معمقا في النازلة، وتبين لها بأن الأمر يتعلق بمحاولة سرقة وقعت، بتاريخ 17 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بحي الضايعة بالقرب من مؤسسة ابن زيدون التعليمية، وذلك في نفوذ المنطقة الثالثة للأمن بمدينة فاس.



وأضاف المصدر ذاته بأن التحريات المنجزة، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي، ويجري حاليا تحديد هوية مرافقه، كما أن الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل ضبط المعنيان بالأمر وتقديمهما أمام العدالة.

وأكدت ولاية أمن فاس من خلال المعطيات السابقة قيامها بتجنيد جميع الموارد البشرية، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، لتوقيف المشتبه فيهما في أقرب الآجال.