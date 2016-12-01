عاجل: العثور على نجمة مشهورة ميتة في حمام منزل صديقتها وهذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
عثرت شرطة ولاية بنسلفانيا،على بطلة برنامج تلفزيون الواقع "سيكستين أند برغنانت ميتة في حمام منزل إحدى صديقاتها.
و قالت وسائل إعلام إن الشخصية الشهيرة توفيت ، جرّاء تناولها جرعة زائدة من المخدرات.
وكانت الشرطة اعتقلت فيرمان البالغة من العمر 23 عاماُ، منذ أسبوع فقط، بعد محاولتها الفرار من عناصرها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.