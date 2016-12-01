عاجل: العثور على نجمة مشهورة ميتة في حمام منزل صديقتها وهذه التفاصيل ﻿

عثرت شرطة ولاية بنسلفانيا،على بطلة برنامج تلفزيون الواقع ''سيكستين أند برغنانت ميتة في حمام منزل إحدى صديقاتها.

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عثرت شرطة ولاية بنسلفانيا،على بطلة برنامج تلفزيون الواقع "سيكستين أند برغنانت ميتة في حمام منزل إحدى صديقاتها.

و قالت وسائل إعلام إن الشخصية الشهيرة توفيت ، جرّاء تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

وكانت الشرطة اعتقلت فيرمان البالغة من العمر 23 عاماُ، منذ أسبوع فقط، بعد محاولتها الفرار من عناصرها.