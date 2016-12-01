عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها ﻿

نفت الفنانة زينة الداودية على لسان مقربين منها أن تكون قد انفصلت مؤخرا عن زوجها.

شوف تيفي:

نفت الفنانة زينة الداودية على لسان مقربين منها أن تكون قد انفصلت مؤخرا عن زوجها.

و قالت مصادرنا،إن مثل هذه الإشاعات تريد خلق البلبلة والتشويش عن نجاحات الفنانة الشعبية التي تألقت مؤخرا من خلال جديدها الفني"رونديفو".

مصادرنا،أكدت أن زوج الداودية يتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية بحكم ارتباطاته العملية.

وحقق كليب " رانديفو " للداودية، نجاحا قياسيا منذ طرحه على موقع يوتيوب حيث تجاوزت نسبة مشاهدته 5 مليون مشاهدة في أقل من شهر.