عاجل:سقوط طائرة و مقتل طاقمها فوق أحد المباني السكنية ﻿

أعلن مسؤول أمني ليبي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها ومساعده، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

شوف تيفي:

أعلن مسؤول أمني ليبي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها ومساعده، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة (تابعة لحكومة الوفاق) في مدينة ترهونة، صبحي مسعود، في تصريح صحفي، إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في مدينة مصراتة، سقطت في منطقة الرحيمة بالمدينة الواقعة على بعد 80 كلم جنوب شرق طرابلس، مضيفا أن "الحادث الذي نجم عن عطل فني، أسفر عن مقتل قائد الطائرة ومساعده".

من جهتهم، أفاد شهود عيان بأن الطائرة سقطت فوق أحد المباني السكنية في منطقة الرحيمة الزويتينة، شرق ترهونة.

ولم يتضح على الفور ما إذا نجم عن الحادث خسائر بشرية في المبنى السكني من عدمه، غير أن الشهود لفتوا إلى وجود أضرار مادية كبيرة.