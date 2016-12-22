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هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+ تفاصيل

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 17:58 هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+ تفاصيل | مجتمع
هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+ تفاصيل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤلمة لمغربي فارق الحياة ببروكسيل قبل ثلاثة أيام، نتيجة البرد القارس.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤلمة لمغربي فارق الحياة ببروكسيل قبل ثلاثة أيام، نتيجة البرد القارس.

وحسب ناشري صورة الراحل فإنه يدعى "أمين الخطابي"، حل بالعاصمة البلجيكية بروكسيل قبل 12 سنة، عاش خلالها التشرد قبل أن يفارق الحياة بطريقة مؤلمة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الراحل ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وقد تم تكفينه وتغسيله في انتظار تعرف عائلته على هويته حتى يتم نقل جثمانه إلى أرض الوطن.

شوف تيفي تعتذر لمتتبعيها عن قساوة الصورة، التي طالب النشطاء بنشرها على نطاق واسع حتى تصل لعائلته في أقرب وقت ممكن.

هام للمغاربة..متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+تفاصيل

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