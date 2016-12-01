فضيحة : القبض على مستشارة جماعية في حضن ''بناي'' بِوَرْش في طور التشييد بتارودانت ﻿

قالت مصادر مطلعة، إن الدرك الملكي بأولاد برحيل أوقف عشية أمس الأربعاء مستشارة جماعية تنتمي لحزب في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وهي في حضن عشيقها الذي يشتغل عامل بناء بورش في طور التشييد.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، إن الدرك الملكي بأولاد برحيل أوقف عشية أمس الأربعاء مستشارة جماعية تنتمي لحزب في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وهي في حضن عشيقها الذي يشتغل عامل بناء بورش في طور التشييد.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "شوف تيفي" فالمستشارة الجماعية المعروفة بدوار أفتوت بجماعة سيدي واعزيز بدائرة أولاد برحيل التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، ضبطت مع عشيق لها من طرف رجال الدرك الملكي بعد مراقبتها أثناء ولوجها الورش من طرف سكان بالمنطقة.

وأفادت ذات المصادر، أن المستشارة الجماعية المزدادة سنة 1984 والمتزوجة، وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية بتهمة الفساد والخيانة الزوجية في إنتظار تقديم زوجها لتنازل في الموضوع.