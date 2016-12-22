مؤلم وبالصورة..مقتل عامل نظافة بمدينة سلا بطريقة مروعة..وها كيفاش ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت مدينة سلا، اليوم الخميس، على وقع خبر مؤلم، عقب وفاة عامل نظافة بطريقة مروعة حينما كان يقوم بعمله اليومي.
وحسب مصادر سلاوية فإن العامل كان يقوم بعمله بالقرب من حائط آيل للسقوط، بالتزامن مع مرور القطار في إحدى السكك، ليتفاجأ بهذا الحائط يسقط وينهار عليه متسببا في مقتله على الفور.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.
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