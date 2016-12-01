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عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 17:32 عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى | بوليتيك
عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش بيير بيرجي رئيس مؤسسة ''حدائق ماجوريل''.

شوف تيفي:

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل".

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بمراكش السيد بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل".

وبهذه المناسبة وشح الملك بيرجي بالحمالة الكبرى للوسام العلوي.

ومن خلال هذا التوشيح، فإن الملك ينوه بالمعرفة العميقة وبمساهمة السيد بيرجي لفائدة النهوض والمحافظة على التراث التقليدي المغربي، ويشيد أيضا بالانخراط الشخصي وبالوقت الذي يخصصه السيد بيير بيرجي لمختلف مشاريعه الثقافية في المغرب ، من قبيل متحف المؤسسة بمراكش.

حضر هذا الاستقبال نائب الرئيس والكاتب العام لمؤسسة حدائق ماجوريل

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عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى

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