مثير..موقع جزائري يُفجرها مدوية: سعد المجرد تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية ودفاعه سيقدم أدلة تؤكد ذلك.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف موقع ''البلاد'' الجزائري قبل قليل، بأن هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد، ستقدم غدا الجمعة خلال الجلسة أدلة تثبت بأن ''المعلم'' تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''البلاد'' الجزائري قبل قليل، بأن هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد، ستقدم غدا الجمعة خلال الجلسة أدلة تثبت بأن ''المعلم'' تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية.

وكان مصدر ''شوف تيفي'' قد كشف بأنه ابتداء من الساعة العاشرة صباح غد الجمعة، ستشهد العاصمة الفرنسية باريس، انطلاق فعاليات محاكمة الفنان سعد المجرد المعتقل بسجن ''فلوري'' عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.