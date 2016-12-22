بالصور.. شاب يتعرض للكريساج في واضحة النهار نواحي أيت ملول ﻿

تعرض شاب في مقتبل العمر، حوالي الساعة الثامنة صباحا من يومه الخميس إلى اعتداء وحشي من طرف شخص أراد سلبه ممتلكاته بالقوة نواحي أيت ملول بأكادير.

شوف تيفي

تعرض شاب في مقتبل العمر، حوالي الساعة الثامنة صباحا من يومه الخميس إلى اعتداء وحشي من طرف شخص أراد سلبه ممتلكاته بالقوة نواحي أيت ملول بأكادير.

وفي هذا الصدد، علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ من العمر حوالي 25 سنة كان ضحية « كريساج » من طرف شاب آخر بواسطة السلاح الأبيض، حيث هاجمه وانهال عليه بالضرب حتى تمكن من سرقة جميع ممتلكاته الخاصة ليلوذ بعد ذلك بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا وبعد الحادث، حل بعين المكان رجال الوقاية المدنية حيث جرى نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى إنزكان لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتح رجال الأمن تحقيقا في الإعتداء ومباشرة البحث على الجاني.