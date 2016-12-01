فيديو مزلزل لأعداء الوطن: موظفة جمارك تلقن صحراويا درسا في الوطنية و تؤكد أن''الصحراء مغربية'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، قيل بأنه لموظفة جمارك بميناء الجزيرة الخضراء،ظهرت خلاله وهي تلقن مواطن صحراويا درسا في حب الوطن وفي الوطنية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، قيل بأنه لموظفة جمارك بميناء الجزيرة الخضراء،ظهرت خلاله وهي تلقن مواطن صحراويا درسا في حب الوطن وفي الوطنية.

وأكدت هذه الموظفة خلال حديثها بكل جرأة لهذا الصحراوي عن مغربية الصحراء قائلة ''الصحراء مغربية'' وذلك حينما حاول هذا الأخير وهو يسخر نفي مغربيته بالرغم من توفره على جواز سفر مغربي.



وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو،حيث عبر الجميع عن إعجابهم بالموظفة،مؤكدين في الوقت ذاته مشاطرتها قضية مغربية الصحراء وامتداد الحدود بالمغرب من طنجة على الكويرة،واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها.



