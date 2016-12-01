 فيديو مزلزل لأعداء الوطن: موظفة جمارك تلقن صحراويا درسا في الوطنية و تؤكد أن''الصحراء مغربية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. شوفو شنو لقاو في كوري ديال الماشية بأولاد تايمة | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شنو لقاو في كوري ديال الماشية بأولاد تايمة

عاجل:وزارة الداخلية تنفي خبر وفاة مواطن جراء موجة البرد بميدلت | بوليتيك

عاجل:وزارة الداخلية تنفي خبر وفاة مواطن جراء موجة البرد بميدلت

مع قرب الجمع العام التأسيسي ديالهم.. المحكمة ضربات شبكة للمثليين وها بشحال | بوليتيك

مع قرب الجمع العام التأسيسي ديالهم.. المحكمة ضربات شبكة للمثليين وها بشحال

مثير..المعركة الدامية التي انتهت بقطع يد شخص بالمدينة القديمة سببها فتاة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مثير..المعركة الدامية التي انتهت بقطع يد شخص بالمدينة القديمة سببها فتاة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل..نايضة بين البوليس والمشرملين في الهراويين بمولاي رشيد.. وها شحال من واحد شدو عندهوم السيوفة | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة بين البوليس والمشرملين في الهراويين بمولاي رشيد.. وها شحال من واحد شدو عندهوم السيوفة

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير عبد الرحمن بنعمر

هذا ما وقع لأخطر لص سيارات بمدينة أكادير والضواحي | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لأخطر لص سيارات بمدينة أكادير والضواحي

صادم وبالصور.. غطاس مغربي غرق في المغرب ولفظته أمواج البحر بالجزائر | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. غطاس مغربي غرق في المغرب ولفظته أمواج البحر بالجزائر

الشوهة..نجمة مصرية وصلت للبيضاء باش تحضر افتتاح مهرجان ولكن الضو تقطع+صور | حوادث و حقوق

الشوهة..نجمة مصرية وصلت للبيضاء باش تحضر افتتاح مهرجان ولكن الضو تقطع+صور

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

فيديو مزلزل لأعداء الوطن: موظفة جمارك تلقن صحراويا درسا في الوطنية و تؤكد أن''الصحراء مغربية''

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 16:30 فيديو مزلزل لأعداء الوطن: موظفة جمارك تلقن صحراويا درسا في الوطنية و تؤكد أنالصحراء مغربية | مجتمع
فيديو مزلزل لأعداء الوطن: موظفة جمارك تلقن صحراويا درسا في الوطنية و تؤكد أن''الصحراء مغربية''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، قيل بأنه لموظفة جمارك بميناء الجزيرة الخضراء،ظهرت خلاله وهي تلقن مواطن صحراويا درسا في حب الوطن وفي الوطنية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، قيل بأنه لموظفة جمارك بميناء الجزيرة الخضراء،ظهرت خلاله وهي تلقن مواطن صحراويا درسا في حب الوطن وفي الوطنية.
وأكدت هذه الموظفة خلال حديثها بكل جرأة لهذا الصحراوي عن مغربية الصحراء قائلة ''الصحراء مغربية'' وذلك حينما حاول هذا الأخير وهو يسخر نفي مغربيته بالرغم من توفره على جواز سفر مغربي.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو،حيث عبر الجميع عن إعجابهم بالموظفة،مؤكدين في الوقت ذاته مشاطرتها قضية مغربية الصحراء وامتداد الحدود بالمغرب من طنجة على الكويرة،واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الجزيرة الخضراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه | مجتمع

المِثلي المغربي المشهور بالفايسبوك بوجه مكشوف ينتقد الدوزي.. وهاشنو قال عليه

هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+ تفاصيل | مجتمع

هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+ تفاصيل

صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب | مجتمع

صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صرخة مواطن:شركة وهمية استولات ليا على العقار ديالي وبغاو يشردوني (فيديو) | بــووز
منذ 8 دقائق

صرخة مواطن:شركة وهمية استولات ليا على العقار ديالي وبغاو يشردوني (فيديو)

علاش أنا فالحبس..أخطر مجرم متهم بالقتل يعترف من وسط زنزانته..بسباب الفقر والوالد ديالي لكان كيتقرقب قتلت ودخلت الحبس(شهادة صادمة) | علاش تشديتي فالحبس

علاش أنا فالحبس..أخطر مجرم متهم بالقتل يعترف من وسط زنزانته..بسباب الفقر والوالد ديالي لكان كيتقرقب قتلت ودخلت الحبس(شهادة صادمة)

رجاء قصابني تعترف:هاعلاش مدرتش العرس ليكان غايغني ليا فيه سعد لمجرد(فيديو) | بــووز

رجاء قصابني تعترف:هاعلاش مدرتش العرس ليكان غايغني ليا فيه سعد لمجرد(فيديو)

شوفو كيفاش كيعيش رجل متشرد مع البرد (فيديو جد مؤثر) | روبورتاج

شوفو كيفاش كيعيش رجل متشرد مع البرد (فيديو جد مؤثر)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. شوفو شنو لقاو في كوري ديال الماشية بأولاد تايمة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

مثير.. شوفو شنو لقاو في كوري ديال الماشية بأولاد تايمة

عاجل:وزارة الداخلية تنفي خبر وفاة مواطن جراء موجة البرد بميدلت | بوليتيك

عاجل:وزارة الداخلية تنفي خبر وفاة مواطن جراء موجة البرد بميدلت

مع قرب الجمع العام التأسيسي ديالهم.. المحكمة ضربات شبكة للمثليين وها بشحال | بوليتيك

مع قرب الجمع العام التأسيسي ديالهم.. المحكمة ضربات شبكة للمثليين وها بشحال

مثير..المعركة الدامية التي انتهت بقطع يد شخص بالمدينة القديمة سببها فتاة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مثير..المعركة الدامية التي انتهت بقطع يد شخص بالمدينة القديمة سببها فتاة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿ ﻿
اليوم 21:23 GMT

عاجل..نايضة بين البوليس والمشرملين في الهراويين بمولاي رشيد.. وها شحال من واحد شدو عندهوم السيوفة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.