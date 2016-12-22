مثير وبالصورة.. شفار ''سرق'' موظف أمام مقاطعة بالبيضاء..وها شنو وقع ليه فاش تبعوه المْقدمية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مقاطعة حي السلامة 1 بالبيضاء،شهدت اليوم الخميس، واقعة مثيرة، بطلها لص أقدم على سرقة هاتف موظف.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن مقاطعة حي السلامة 1 بالبيضاء،شهدت اليوم الخميس، واقعة مثيرة، بطلها لص أقدم على سرقة هاتف موظف.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن اللص،سرق هاتف الموظف أمام المقاطعة، وحاول الفرار من المكان إلا أن مجموعة من أعوان السلطة قاموا بمطاردته قبل أن يتمكنوا من اعتقاله.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر حاول مقاومة أعوان السلطة الذين أحكموا السيطرة عليه وقاموا بسحبه داخل المقاطعة قبل تسليمه للمصالح الأمنية التابعة للدائرة الأمنية مبروكة.

وأوضح ذات المصدر بأن التنقيط الذي أجري للموقوف، أكد بأنه صاحب سوابق ومبحوث عنه لانتمائه لعصابة تنفذ عمليات السرقة بواسطة الدراجات النارية، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة وذلك لتعميق البحث معه.