الأحرار يتهم بم كيران بخلق أزمة سياسية بالمغرب وتغليب المصالح الحزبية الضيقة ﻿

مباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة المكلف بن كيران حول تعثر مشاورات تشكيل الحكومة بالمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته مساء أمس الأربعاء

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مباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة المكلف بن كيران حول تعثر مشاورات تشكيل الحكومة بالمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته مساء أمس الأربعاء 21 دجنبر 2016 بمقال منشور على موقعه الرسمي يتهم من خلاله بن كيران '' بخلق أزمة سياسية في المغرب''.

وإستنادا لمقال المدير العام لحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، نفى إتهامات بن كيران لحزبه بعرقلة تشكيل الحكومة، حيث أن '' الأحرار لم يقترف من جرم سوى تشبثه بموقف سياسي واضح كشرط وحيد لدخول الحكومة، كما أن إثارة إسم الحزب في كل مناسبة وبدون مبرر٬ تنم عن رغبة في تجاهل الواجبات الدستورية والقانونية لتشكيل التحالف الحكومي٬ التي توجب على رئيس الحكومة أن يقوم بتشكيل الحكومة بناء على مبدأ المفاوضات مع جميع الأحزاب٬ وليس فرض بعضها٬ وتعجيز الآخرين بشروط لا يمكن أن تقبلها أحزاب اختارت مبدأ التماسك والإنسجام كشرط أساسي لدخول الحكومة.'' حسب تعبير بايتاس.

وكشف بايتاس من خلال مقاله '' بأن الجهات التي عجزت في إقناع جميع الأحزاب بمشروع التحالف الحكومي٬ تريد هذه الجهات أن تحوله لأزمة سياسية بالوطن٬ وتريد من خلال ذلك إيهام الرأي العام أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو المسؤول عن انسداد أفق المفاوضات، وهي المفاوضات التي اختار رئيس الحكومة التريث في تسييرها بمحض إرادته٬ إلا انه يقرر اليوم أنها وصلت لطريق مسدود لرفض التجمع الوطني للأحرار المشاركة في حكومة يجهل طريقة اشتغالها.''

وأفاد بايتاس من خلال مقال مطول بالموقع الرسمي لحزبه مساء أمس الأربعاء، أن حزب العدالة والتنمية هو الذي تصدر الإنتخابات، وهو المخول له دستوريا بشكل واضح وصريح تشكيل الحكومة وفق الحلفاء الذين يراهم مناسبين، حيث تساءل بايتاس عن سر إصرار بن كيران ومريدوه تصوير مشهد مغاير وخلق أزمة سياسية لا مكان لها إلا في مخيلة من عجز على تدبير مفاوضات سياسية عادية تتبع نهاية كل مسار انتخابي.''

وأضاف النائب البرلماني في رد مباشر على بنكيران :''أن أكبر تهديد للديمقراطية وعلى نتائج 7 من أكتوبر هو عدم القدرة على تدبير مسار المفاوضات٬ وتغليب مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الوطن، كما أن الخطر الحقيقي الذي يستوجب يقظة كل القوى الحية لهذا البلد هو حماية التعددية الحزبية واستقلالية الرأي الحزبي الداخلي، ولا يمكن أن نقبل داخل الأحرار بالدخول دون قيد أو شرط في حكومة نجهل نوايا مكونات تحالفها.''