إستنفار أمني بأكادير بعد إختفاء ''زي دركي'' بالقليعة في ظروف غامضة ﻿

كشفت مصادر خاصة، عن إختفاء زي عنصر بالدرك الملكي، كان يشتغل بمدينة الداخلة جنوب المغرب، بمنطقة القليعة بعد توقفه للراحة عند زميل له يشتغل بسرية الدرك بمدينة القليعة.

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة، عن إختفاء زي عنصر بالدرك الملكي، كان يشتغل بمدينة الداخلة جنوب المغرب، بمنطقة القليعة بعد توقفه للراحة عند زميل له يشتغل بسرية الدرك بمدينة القليعة.

وحسب ذات المصادر، أعلن عن حالة إستنفار قصوى لمختلف الأجهزة الأمنية بعد سرقة الزي الرسمي لعنصر الدرك الملكي من داخل سيارته الخاصة التي إستقلها من مدينة العيون في إتجاه مدينة الناظور التي سيشتغل بها بعد تنقيله من مدينة الداخلة إلى مدينة الناظور في إطار الحركة الإنتقالية العادية لرجال الدرك الملكي.

وحسب ذات المصادر، فالدركي أوقف سيارته بالشارع العام بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، بهدف المبيت والراحة عند زميل له يشتغل بسرية الدرك بالقليعة، قبل ان يفاجأ صبيحة اليوم بإختفاء أغراضه بما فيها زيه الرسمي بالإضافة على وثائق سرية وملابس خاصة.

وأضافت ذات المصادر، أن تحقيقا معمقا من طرف مسؤولين كبار وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجاني الذي قد يستغل زي الدركي لإستعماله في عمليات منافية للقانون.

من جهة ثانية، قال مسؤول بقيادة الدرك الملكي بجهة سوس ماسة رفض الكشف عن هويته، أن الدركي مازال لم يتأكد من المكان الذي وضع فيه زيه الرسمي، هل في سيارته الخاصة أم نسيه في مكان عمله وإقامته الأولى بالمناطق الجنوبية للمغرب، ولا يمكن تقديم أي معلومات دقيقة قبل التحقق من الموضوع هل هو سرقة أم شيئا آخر.





