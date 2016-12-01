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عاجل وانفراد..لكي يحصل على السراح المؤقت: سعد المجرد يلتقي بعد قليل بهؤلاء الأشخاص بسجن فلوري بباريس

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 15:39 عاجل وانفراد..لكي يحصل على السراح المؤقت: سعد المجرد يلتقي بعد قليل بهؤلاء الأشخاص بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد..لكي يحصل على السراح المؤقت: سعد المجرد يلتقي بعد قليل بهؤلاء الأشخاص بسجن فلوري بباريس
علمت ''شوف تنيفي'' بأن الفنان المغربي سعد المجرد، سيلتقي بعد قليل، بسجن ''فلوري'' بهيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنه ومن بينهم المحامي الوحش ''موريتي'' والمحامي المغربي ''إبراهيم الرشيدي''.

 ''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تنيفي'' بأن الفنان المغربي سعد المجرد، سيلتقي بعد قليل، بسجن ''فلوري'' بهيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنه ومن بينهم المحامي الوحش ''موريتي'' والمحامي المغربي ''إبراهيم الرشيدي''.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي '' بأن نهاية السنة الجارية وبالتحديد في 30 من شهر دحنبر الحالي، سيعرف استئناف جلسات المحاكمة الخاصة بالفنان سعد المجرد، والتي ستقدم خلالها هيئة الدفاع عن ''المعلم'' مجموعة من الدفوعات حتى يحصل على السراح المؤقت.

وكان مصدر ''شوف تيفي''، قد كشف بأن هيئة الدفاع عن المجرد، ستقدم العديد من الضمانات المهمة التي من المحتمل أن تمكن الفنان من معانقة الحرية بعد شهرين من اعتقاله.

 

 

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المغرب شوف تيفي المجرد الضمانات المحامين إبراهيم رشيدي

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