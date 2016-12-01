عاجل:بعد تركيا و برلين..8 قتلى بينهم مسؤولين بارزين في هجوم استهدف منزل نائب برلماني ﻿

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في هجوم مسلح استهدف منزل نائب برلماني في العاصمة الأفغانية كابول.

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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في هجوم مسلح استهدف منزل نائب برلماني في العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وكالة أنباء (خاما) الأفغانية، نقلا عن مسؤولين أمنيين، بأن الحادث وقع في منطقة الحي الدبلوماسي بالمدينة، واستهدف منزل ''مير والي'' العضو البرلماني عن إقليم (هلمند).

وقد طوقت الشرطة الأفغانية محيط المنزل عقب الهجوم الذي أعقبه إطلاق نار وتفجيرات استمرت لعدة ساعات، حسب روايات شهود عيان.

من جانبها، أعلنت حركة (طالبان) مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن مقاتلين تابعين لها نفذوه.



