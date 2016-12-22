 بالفيديو..انفجارات مدوية تهز ضواحي مدينة المحمدية..وهذه هي التفاصيل ﻿
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بالفيديو..انفجارات مدوية تهز ضواحي مدينة المحمدية..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 15:23 بالفيديو..انفجارات مدوية تهز ضواحي مدينة المحمدية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالفيديو..انفجارات مدوية تهز ضواحي مدينة المحمدية..وهذه هي التفاصيل
شهدت مجموعة من المستودعات العشوائية بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، أمس الأربعاء، انفجارات مدوية لآلاف قنينات العطر.

 ''شوف تيفي''

شهدت مجموعة من المستودعات العشوائية بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، أمس الأربعاء، انفجارات مدوية لآلاف قنينات العطر.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذه الانفجارات التي استمرت لوقت طويل، تسببت في اندلاع النيران في مجموعة من الحاويات التي كانت تتواجد بداخلها.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب في هذه الانفجارات، كانت نتيجة الضغط الكبير الذي وقع بسبب تجمع كمية هائلة من قنينات العطر المنتهية الصلاحية.

وأوضح ذات المصدر بأن شاحنات الوقاية المدينة، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سكان المنازل المتواجدة بالقرب من هذه المستودعات عبروا عن خوفهم من وقوع انفجارات أخرى مستقبلا.

.انفجارات مدوية تهز ضواحي مدينة المحمدية..وهذه هي التفاصيل.انفجارات مدوية تهز ضواحي مدينة المحمدية..وهذه هي التفاصيل

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المغرب شوف تيفي المحمدية انفجارات الحاويات المستودعات العطر

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