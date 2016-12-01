خطير:وزير الداخلية ووزير العدل يصدران قرارا عاجلا للمغاربة عقب اغتيال السفير الروسي بتركيا ﻿

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة العدل اليوم الخميس، بلاغا مشتركا تدين من خلاله بعض المغاربة الذين استغلوا اغتيال السفير الروسي بتركيا، وقاموا من خلال تدوينات فايسبوكية تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل

شوف تيفي:

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة العدل اليوم الخميس، بلاغا مشتركا ،تدين من خلاله بعض المغاربة الذين استغلوا اغتيال السفير الروسي بتركيا، وقاموا من خلال تدوينات فايسبوكية بالتمجيد و الإشادة بهذا الفعل الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي.





و قال نص البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.



و كشف ذات المصدر أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.



