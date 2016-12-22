 بالصور.. اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس'' ﻿
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بالصور.. اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس''

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 14:54 بالصور.. اختتام متميز لدوري البنك الشعبي للتنس | اقتصاد
بالصور.. اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس''
شهدت الدورة الـ 21 لدوري التنس الذي تنظمه مجموعة البنك الشعبي نجاحا كبيرا في كل الجوانب.

شوف تيفي
شهدت الدورة الـ 21 لدوري التنس الذي تنظمه مجموعة البنك الشعبي نجاحا كبيرا في كل الجوانب.
المسابقة المعروفة بـ (Open Tennis Banque Populaire Garde 2) نظمتها ''الجمعية الرياضية والثقافية والاجتماعية للبنك الشعبي''، بشراكة مع الجامعة الملكية لكرة المضرب، وقد أجري نهائي المسابقة يوم الأحد 18 دجنبر الجاري، بنادي البنك الشعبي في الدار البيضاء.
وذكر بلاغ المجموعة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن المسابقة نُظمت ما بين 3 و18 دجنبر الحالي، وعرفت نجاحا باهرا، سواء من حيث مستوى أداء المشاركين وكذا جودة التنظيم والملاعب التي أجريت على أرضيتها المباريات، وقد اتسمت بالندية والتشويق والحماس من طرف المشجعين، طيلة 96 مباراة من المسابقة.
المسابقة توجت ''ريم بنهدي'' بطلة في صنف الإناث، و''هشام إدريس'' في صنف الذكور، وقد تسلما جوائزهما من طرف أسماء لبرار، رئيس الجمعية الرياضية والثقافية والاجتماعية للبنك الشعبي (ASSCP-BP).
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن التظاهرة عرفت اهتماما غير مسبوق، حيث شهدت 183 تسجيلا لأكثر من 30 ناديا للتنس موزعين على كل التراب الوطني، وذلك في يوم واحد. مما يؤكد، حسب البلاغ، أن الدوري الذي تنظمه المجموعة البنكية، موعدا متجددا وحماسيا، يكشف عن مواهب كرة المضرب المغاربة، مما يتيح فرصة لإعداد رياضيي المستقبل، وهو تعبير عن انخراط المجموعة في قيم المواطنة.

اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس''اختتام متميز لدوري ''البنك الشعبي للتنس''

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بالصور.. اختتام متميز لدوري البنك الشعبي للتنس

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