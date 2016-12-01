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عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ ''شوف تيفي'' ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 14:44 عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ شوف تيفي ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي | ثقافة و فنون
عاجل .. محامي المجرد يكشف من باريس لـ ''شوف تيفي'' ماذا سيقع يوم 30 دجنبر في قضية الفنان المغربي
كشف إبراهيم الرشيدي محامي سعد المجرد في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، بأن يوم 30 من دجنبر الجاري، سيعرف عقد جلسة الاستئناف الخاصة بتمكين الفنان المغربي من الحصول على السراح المؤقت.

 ''شوف تيفي''

كشف إبراهيم الرشيدي محامي سعد المجرد في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، بأن يوم 30 من دجنبر الجاري، سيعرف عقد جلسة الاستئناف الخاصة بتمكين الفنان المغربي من الحصول على السراح المؤقت.

وأوضح الرشيدي بأن هيئة دفاع المجرد، ستعمل خلال الجلسة المقبلة من خلال دفوعاتها على إقناع المحكمة بضرورة منح المجرد السراح المؤقت.

ونفى الرشيدي في ذات الاتصال، عقد جلسة يوم غد الجمعة، مؤكدا بأن التاريخ الذي تم تحديده لاستئناف الدفوعات هو 30 من دجنبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد يتابع في حال اعتقال بسجن ''فلوري'' بفرنسا بتهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

 

 

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المغرب شوف تيفي السراح المؤقت الاستئناف الفنان المغربي سعد المجرد

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