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صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 14:41 صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب | مجتمع
صادم وبالصورة..شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب
نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، اليوم الخميس، صورة صادمة تم التقاطها من داخل إحدى المستشفيات بالمغرب، والتي ظهر خلالها مريضان في سرير واحد.

 ''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، اليوم الخميس، صورة صادمة تم التقاطها من داخل إحدى المستشفيات بالمغرب، والتي ظهر خلالها مريضان في سرير واحد.

وحسب متداولي هذه الصورة التي تم وصفها بالصادمة والمؤلمة، فقد تم التقاطها من مستشفى المختار السوسي ببويكرى ضواحي مدينة أكادير.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر الجميع عن استيائهم وغضبهم الشديد من قلة الإمكانيات بالمستشفيات المغربية، موضحين بأن على المسؤولين المكلفين بقطاع الصحة الاهتمام أكثر بصحة المواطن وحقه في الاستشفاء أولا وكرامته ثانيا.

شوفو شنو كيوقع للناس في السبيطارات ديال المغرب

 

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