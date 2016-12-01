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يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 13:59 يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل
علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ من العمر 26 سنة متزوج وأب لطفل أقدم على اغتصاب امرأة خمسينية بعد اقتحامه لشقتها السكنية من النافدة ليلة الأربعاء بحي دوار الجديد بمدينة الصخيرات.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ من العمر 26 سنة متزوج وأب لطفل أقدم على اغتصاب امرأة خمسينية بعد اقتحامه لشقتها السكنية من النافدة ليلة الأربعاء بحي دوار الجديد بمدينة الصخيرات.

وفي تفاصيل الواقعة، قام الجاني و هو من جيران الضحية باقتحام منزل المرأة المسنة وهاجم الأخيرة حيث حاولت الدفاع عن نفسها ومقاومة الوحش الآدمي ليقوم بضربها متسببا لها في كسر فكها، حيث استسلمت له وقام باغتصابها.

هذا وبعد قيامه بفعلته، توجه الجاني مسرعا إلى منزله الذي يتواجد بذات الحي حيث بدأ في العربدة وبحوزته سلاحا أبيضا مهددا أبناء حيه، لتحل بعد ذلك مصالح الدرك بعين المكان وتُلقي القبض عليه.

وأضافت مصادرنا أن الشاب سيتم تقديمه اليوم الخميس أمام العدالة بمحكمة الجنايات بالرباط والبث في القضية.

 

 

 

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وحش ادمي اغتصاب مسنة شوف تيفي الصخيرات

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