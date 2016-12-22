صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأربعة نساء من الشرطة المغربية برفقة عميد شرطة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأربعة نساء من الشرطة المغربية برفقة عميد شرطة.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر البعض منهم عن إعجابهم الكبير بها، في حين وصف آخرون الشرطيات الأربعة المتواجدات في الصورة بالحسناوات.

واختار آخرون السخرية من الطريقة التي وقفت بها الشرطيات خلال إلتقاطهن للصورة، موضحين بأن المرأة الشرطية بالمغرب عليها أن تُظهر القوة والشراسة والشدة لا الليونة التي قد تجعلهن هدفا سهلا للمجرمين.