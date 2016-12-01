 جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء ﻿
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جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 13:41 جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها بكون السيارة المستعملة في الاعتداء الذي طال الضحية لم تكن سيارة أجرة، وإنما هي سيارة خفيفة تحمل طلاءً أحمر، شبيه باللون المستعمل في سيارات الأجرة

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كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها بكون السيارة المستعملة في الاعتداء الذي طال الضحية لم تكن سيارة أجرة، وإنما هي سيارة خفيفة تحمل طلاءً أحمر، شبيه باللون المستعمل في سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء.

وجاء البلاغ التوضيحي للمديرية العامة بعد نشر منابر إعلامية خبرا يفيد أن سائق سيارة أجرة قام باختطاف واغتصاب فتاة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وأن عدد ضحاياه من النساء في تزايد، وأن مصالح الأمن لا زالت لم تتمكن من تشخيص هويته واعتقاله.

وتفاعلا مع ما تداولته الصحافة الوطنية بخصوص هذا الموضوع، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن البحث الذي باشرته المصالح الأمنية بمنطقة مولاي رشيد خلص إلى تحصيل بعض المعطيات، حيث أن الضحية سجلت شكاية بالاختطاف والاغتصاب، قبل أن تؤكد في مرحلة موالية معرفتها بالمشتبه فيه، الذي استغل هذه العلاقة وقام بتعريضها لاعتداء جنسي عند ادعائه إيصالها إلى منزل أسرتها.

وأفاد البلاغ، أن التحريات الأمنية التي باشرتها الشرطة القضائية في هذه النازلة، أسفرت عن تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، وتتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.

هذا، وتؤكد ولاية أمن الدار البيضاء هذه المعطيات، نافية ضلوع سيارة أجرة في عمليات اغتصاب، فإنها تؤكد أيضا حرصها على تعبئة كل مواردها البشرية، وإمكاناتها التقنية والعلمية، لتوقيف المشتبه فيه ووضعه رهن إشارة العدالة في أقرب الآجال.


 

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