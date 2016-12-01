بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش ﻿

كشف موقع مجلة لها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبالرغم من اعتقاله بسجن ''فلوري'' عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي،فقد تمكن من تحقيق أرباح مالية مهمة على ''اليوتيوب''.

"شوف تيفي"

كشف موقع مجلة لها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبالرغم من اعتقاله بسجن "فلوري" عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي،فقد تمكن من تحقيق أرباح مالية مهمة على "اليوتيوب".

وأوضحت المجلة بأن المجرد، حقق أكثر من 134 ألف دورلار أي حوالي 130 مليون، وحل في المرتبة الثانية المغربي أحمد شوقي الذي حصل على 98.5 ألف دولار بأغنيته "تسونامي".

تجدر الإشارة إلى أن المجرد، احتل المرتبة الأولى عربيا على موقع يوتيوب لسنة 2016، متقدما على العديد من النجوم العرب وعلى رأسهم المصريين عمرو دياب وتامر حسني.