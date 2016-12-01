 بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو جديد لصي فاس عقب انتشار فيديو يُوثق سرقة وتهديد فتاة بواسطة سيف+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد لصي فاس عقب انتشار فيديو يُوثق سرقة وتهديد فتاة بواسطة سيف+فيديو

عاجل: العثور على نجمة مشهورة ميتة في حمام منزل صديقتها وهذه التفاصيل | دولي

عاجل: العثور على نجمة مشهورة ميتة في حمام منزل صديقتها وهذه التفاصيل

عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها | ثقافة و فنون

عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها

عاجل:سقوط طائرة و مقتل طاقمها فوق أحد المباني السكنية | دولي

عاجل:سقوط طائرة و مقتل طاقمها فوق أحد المباني السكنية

هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+ تفاصيل | مجتمع

هام للمغاربة.. متشرد مغربي مات في بلجيكا بسبب البرد:هذه صورته اللي تْعَرف عليه يعلم العائلة ديالو+

فضيحة : القبض على مستشارة جماعية في حضن بناي بِوَرْش في طور التشييد بتارودانت | حوادث و حقوق

فضيحة : القبض على مستشارة جماعية في حضن ''بناي'' بِوَرْش في طور التشييد بتارودانت

مؤلم وبالصورة..مقتل عامل نظافة بمدينة سلا بطريقة مروعة..وها كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..مقتل عامل نظافة بمدينة سلا بطريقة مروعة..وها كيفاش

عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى | بوليتيك

عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى

مثير..موقع جزائري يُفجرها مدوية: سعد المجرد تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية ودفاعه سيقدم أدلة تؤكد ذلك.. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير..موقع جزائري يُفجرها مدوية: سعد المجرد تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 13:27 بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون
بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش
كشف موقع مجلة لها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبالرغم من اعتقاله بسجن ''فلوري'' عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي،فقد تمكن من تحقيق أرباح مالية مهمة على ''اليوتيوب''.

 "شوف تيفي"

كشف موقع مجلة لها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبالرغم من اعتقاله بسجن "فلوري" عقب اتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي،فقد تمكن من تحقيق أرباح مالية مهمة على "اليوتيوب".

وأوضحت المجلة بأن المجرد، حقق أكثر  من 134 ألف دورلار أي حوالي 130 مليون، وحل في المرتبة الثانية المغربي أحمد شوقي الذي حصل على 98.5 ألف دولار بأغنيته "تسونامي".

تجدر الإشارة إلى أن المجرد، احتل المرتبة الأولى عربيا على موقع يوتيوب لسنة 2016، متقدما على العديد من النجوم العرب وعلى رأسهم المصريين عمرو دياب وتامر حسني.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد أرباح مالية اليوتوب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وانفراد.. محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة: هذا ما سيقع للمجرد في حال حصوله على السراح المؤقت | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة: هذا ما سيقع للمجرد في حال حصوله على السراح المؤقت

عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها | ثقافة و فنون

عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها

مثير..موقع جزائري يُفجرها مدوية: سعد المجرد تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية ودفاعه سيقدم أدلة تؤكد ذلك.. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير..موقع جزائري يُفجرها مدوية: سعد المجرد تعرض لعملية ابتزاز ومؤامرة بسبب مواقفه السياسية ودفاعه سيقدم أدلة تؤكد ذلك.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وانفراد..لكي يحصل على السراح المؤقت: سعد المجرد يلتقي بعد قليل بهؤلاء الأشخاص بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..لكي يحصل على السراح المؤقت: سعد المجرد يلتقي بعد قليل بهؤلاء الأشخاص بسجن فلوري بباريس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. توقيف أخطر عصابة فكازا (كيشفرو بالليل) | بــووز
منذ 17 دقيقة

بالفيديو.. توقيف أخطر عصابة فكازا (كيشفرو بالليل)

حفل تأبين المرحوم ميلود الشعبي يجمع البام و البيجيدي بالرباط | خارج البلاطو

حفل تأبين المرحوم ميلود الشعبي يجمع البام و البيجيدي بالرباط

شهادة صادمة للسيدة المسنة التي اغتصبها شاب بالصخيرات..دْخل عليا من الشرجم و اغتاصبني وأنا عايشة بوحدي | بــووز

شهادة صادمة للسيدة المسنة التي اغتصبها شاب بالصخيرات..دْخل عليا من الشرجم و اغتاصبني وأنا عايشة بوحدي

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة | خارج البلاطو

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وانفراد.. محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة: هذا ما سيقع للمجرد في حال حصوله على السراح المؤقت | ثقافة و فنون
منذ 1 دقيقة

عاجل وانفراد.. محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة: هذا ما سيقع للمجرد في حال حصوله على السراح

عاجل..هذا هو جديد لصي فاس عقب انتشار فيديو يُوثق سرقة وتهديد فتاة بواسطة سيف+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد لصي فاس عقب انتشار فيديو يُوثق سرقة وتهديد فتاة بواسطة سيف+فيديو

عاجل: العثور على نجمة مشهورة ميتة في حمام منزل صديقتها وهذه التفاصيل | دولي

عاجل: العثور على نجمة مشهورة ميتة في حمام منزل صديقتها وهذه التفاصيل

عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها | ثقافة و فنون

عاجل: الداودية تتحدث عن حقيقة انفصالها عن زوجها

﻿ ﻿
اليوم 17:32 GMT

عاجل:الملك يستقبل بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل و يوشحه بوسام الحمالة الكبرى

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.