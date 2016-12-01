عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن إحالة أكثر من 20 تلميذ يقطنون بدار الطالب بمدينة أيت ملول قبل قليل على مستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان بعد إصابتهم بتسمم غذائي.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' عن إحالة أكثر من 20 تلميذ يقطنون بدار الطالب بمدينة أيت ملول قبل قليل على مستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان بعد إصابتهم بتسمم غذائي.

وحسب المصادر الأولية فحالة بعض التلاميذ جد خطيرة فيما سيخضع آخرون للعلاج، حيث يرتقب مغادرتهم قسم المستعجلات في الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت حالة إستنفار قصوى بالمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بإنزكان، وكذا المديرية الجهوي للتعليم بأكادير، حيث حل المسؤولون بالمستعجلات للوقوف على حالة تلاميذ يدرس أغلبيتهم بالثانوية، ويقطنون بدار الطالب بمدينة أيت ملول.

و''لشوف تيفي'' عودة بمزيد من التفاصيل بعد قليل.





