عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سيسافر لمدة عشرة أيام، في إطار العطلة السنوية رفقة عائلته الصغيرة خارج أرض الوطن في الفترة الممتدة بين 23 دجنبر إلى غاية 3 يناير المقبل.

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كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سيسافر لمدة عشرة أيام، في إطار العطلة السنوية رفقة عائلته الصغيرة خارج أرض الوطن في الفترة الممتدة بين 23 دجنبر إلى غاية 3 يناير المقبل.

وحسب ذات المصادر، فرحلة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة عائلته الصغيرة ستكون إما لعاصمة بريطانيا لندن، أو عاصمة بلجيكا بروكسيل حسب ما أسر به سابقا لأحد القياديين بالحزب، حول قضاء العطلة السنوية إن لم تطرأ هناك مستجدات على الساحة السياسية أو الحزبية يضيف ذات المصدر.

وقالت ذات المصادر، إن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سيزور العاصمة البلجيكية بروكسيل لكن مرفوقا بمسؤولين ساميين بينهم ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار ومندوب المغرب لدى الإتحاد الأوربي، لمناقشة بعض الأمور العالقة في القرار الأخير للمحكمة الأوربية حول الإتفاقية الفلاحية، تضيف ذات المصادر.

وكشفت ذات المصادر عن تحسن في العلاقات بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم التلاسن المثير بين الحزبين، مؤكدا عن وجود ليونة في المواقف، حيث سيتم مناقشة المشاكل العالقة بين الطرفين سواء عبر إتصالات هاتفية أو إجتماعات مرتقبة في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، ان إستئناف المشاورات الحكومية قبل نهاية السنة الجارية أمر صعب، لكنه ليس مستحيل، حيث أن الإستحقاقات الخارجية المقبلة سواء للبرلمان أو الحكومة ستفرض على الطرفين ترك خلافاتهما والجلوس على طاولة المفاوضات، لكن إعلان تشكيل الحكومة لن يتحقق على الأقل في الشهر الأول من السنة المقبلة.