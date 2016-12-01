بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة ﻿

شاركت عارضة الأزياء ميريام كلينك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل جلسة تجميلية في مستشفى الطبيب نادر صعب،قامت بها.

شوف تيفي:

شاركت عارضة الأزياء ميريام كلينك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل جلسة تجميلية في مستشفى الطبيب نادر صعب،قامت بها.

وكشفت ميريام في تعليق نشرته أن البعض من المشاهير خرجوا من أمامها في العيادة كي لا تكشف أمرهم وتفضح قيامهم بعمليات تجميل مؤكّدة أن إحداهنّ سقطت على الدرج عندما أرادت الهرب.

وأردفت معلقةً: ''هاهاها اليوم عند الدكتور كان في نسوان ومشاهير هربانين من الكلينيك مخبّايين كرمال ما حدا يعرفن ونعرف إنو عملو عمليات تجميل هاهاها. في وحدة إتدركبت عالدرج لمَا حدا يعرفا وهربانين بالحرامات لول''.

وقامت ميريام بتكبير شفتيها إضافة إلى العناية بوجهها.