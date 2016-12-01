هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، تمكنت أمس الأربعاء، من اعتقال الجزار الهارب، عقب ارتكابه جريمة قتل قبل يومين في حق حارس ليلي للسيارات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، تمكنت أمس الأربعاء، من اعتقال الجزار الهارب، عقب ارتكابه جريمة قتل قبل يومين في حق حارس ليلي للسيارات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن رجال الشرطة، أوقفوا الجزار على مستوى منطقة بني يخلف، وقد تم حجز أداة الجريمة وهي عبارة عن مدية من الحجم الكبير، قام الجاني برميها بالقرب من أحد الدواوير.

وأضاف المصدر ذاته بأن تفاصيل جديدة، ظهرت بخصوص الجريمة، تشير إلى أن عمال بـ''مشواة'' يملكها الجاني، دخلوا في نقاش حاد مع الضحية وصديقه بسبب رفضهما أداء حساب تناولهما للعشاء قبل تقديم الوجبة لهما، وهو الأمر الذي جعل الجاني يشعر بـ ''الحكرة'' ليستل سكينا من الحجم الكبير ويوجه طعنة للأول أنهت حياته على الفور، في حين وجه طعنة للثاني الذي تم نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى مولاي عبد الله.